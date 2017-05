Daan Stuyven «Ik heb het heel erg voor Les Nuits. Ik heb er al vaak gestaan, als toeschouwer én als artiest: tien jaar geleden heb ik er bijvoorbeeld nog ‘The Player’ voorgesteld. Ik heb vooral veel respect voor Paul-Henri Wauters, de programmator en organisator. Hij is al enorm lang knap bezig: hij wandelt rustig de taalgrens over, bedenkt almaar nieuwe projecten, ontdekt jong talent… Zeer inspirerend hoe hij dat jaar na jaar weet vol te houden.»

HUMO Wat heb je zoal uitgespookt in de maanden tussen de release van ‘Nada’ en nu?

Stuyven (lacht) «Ik heb mezelf een sabbatical van vier maanden gegund. Normaal trek je na de release van een nieuwe plaat direct op tournee, maar ik dacht: laat me maar even genieten van het leven, en de winter – waar ik sowieso niet van hou – op een warme, aangename manier doorkomen. Ik ben twee weken naar Afrika gegaan, en daarna ook nog even naar Griekenland.»