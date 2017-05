Zijn adolescentenpijn als gepeste homo in de suburbs van Seattle, het junkieverdriet uit zijn dagen als New Yorkse clubber – Mike Hadreas aka Perfume Genius beleed het op zijn eerste twee platen op bijzonder minimalistische wijze, alleen achter zijn piano. Hoe verder zijn verleden als drank- en drugsverslaafde achter hem komt te liggen, des te barokker wordt zijn muziek: na ‘Too Bright’ is ook ‘No Shape’ een excentrieke popplaat geworden.