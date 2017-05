Eeuwig spits Jan Mulder: 'Bayern München'

In het kader van de destijds fel gekritiseerde overgang (‘Het gaat niet om geld maar om titels en bekers, Axel had naar Juventus moeten gaan’) van Witsel naar een onbeduidende club in China, een daad waar de middenvelder 20 miljoen euro per jaar voor krijgt, zou ik het sportieve verlangen van clubs als Arsenal, FC Liverpool en de twee Manchesters willen aanhalen: de vierde plaats in hun competitie.

Arsenal beschouwt de FA Cup als een nare troostprijs, het gaat ze in Londen-Noord om plek vier. Trainer José Mourinho van Manchester United heeft alleen zin in de Europa League vanwege deelname aan de Champions League na het winnen van die, volgens José, ‘totaal irrelevante Europa League’. En als hij ’m niet kan winnen, hoopt hij op de vierde plaats in de Premier League.

Wat betekent die vierde plaats?