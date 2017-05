Koppensneller Herman Brusselmans: 'Moeder laat zoontje plassen in beker in restaurant'

'Soms vraagt een mens zich af: 'En als het wel was gebeurd, wat dan?'

Ik ben het beu dat je als individu niet meer kan doen wat je wil. Waar is de totale anarchie gebleven? Al had die moeder haar zoontje in haar bakkes laten plassen, wat dan nog? Alle regels, wetten en morele codes veroordelen ons tot een vorm van slaafsheid die ervoor zorgt dat niemand nog vrij is, mag denken en uitvoeren wat hij wil en van het zinloze verblijf op aarde een zelfgekozen hemel of hel mag maken.