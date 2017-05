'Na 'Het journaal' en 'Café Corsari' was ik toe aan een job waarbij ik 's avonds gewoon naar huis kon gaan, naar vrouw en kinderen'

In acht afleveringen en evenveel thema’s brengt ‘Typisch mensen’ het menselijke gedrag in kaart aan de hand van experimenten. De conclusies variëren van grappig tot ronduit onrustwekkend, en zijn samen te vatten als volgt: we zijn kuddedieren die denken dat ze boven de kudde staan, en de keuzes die we maken – zo’n 35.000 per dag – zijn bijna allemaal te voorspellen én te beïnvloeden. Voor de presentatie wordt Freek bijgestaan door Julie Van den Steen, die het doorsnee kuddedier op straat prangende vragen voorlegt, maar veel schermtijd delen de twee niet. Wie hoopt op schalkse plaagstootjes à la Kobe en Danira in ‘Over eten’, zal op z’n honger blijven. En ook nu zal er weinig tijd overblijven voor complimenten: na het interview moet Freek nog 6 kilometer lopen, weer of geen weer, zin of niet.

Freek Braeckman «Ik heb het mezelf verplicht. Ik doe eind oktober mee aan de marathon van Gent, om mezelf te dwingen regelmatig te sporten.»