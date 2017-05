Een Zweedse studie over plastic etende visjes, verschenen in het prestigieuze Science, mag de prullenmand in. Toen het blad naar de onderzoeksresultaten vroeg, bleek de computer in kwestie plots gestolen te zijn. Tja. Wetenschappers van de universiteit van Uppsala hadden hele lappen research gewoon verzonnen. Is dit een typisch Zweeds fenomeen?