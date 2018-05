3 the Tree of Life (2011)

Afhankelijk van uw smaak een poëtische, visueel overrompelende en diepzinnige bespiegeling over de zin van het leven, of een pretentieuze en stierlijk vervelende egotrip van een filmmaker die toch al een jaar of twintig de draad kwijt is. Ook in Cannes had de film felle voor- én tegenstanders. (Netflix)