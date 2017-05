'Ik zal nooit weten wat het is om een kind te krijgen, of wat het is om maandelijks te bloeden. Maar ik sta evenmin rechtop te plassen'

Hanne Gaby Odiele woont in Williamsburg, rond de millenniumwissel dé New Yorkse buurt voor jonge creatievelingen, omdat een appartement of loft er nog betaalbaar waren. Vijftien jaar later swingen de vastgoedprijzen ook hier de pan uit, maar de locals doen er alles aan om de sleazy uitstraling van hun buurt intact te houden: het krioelt er van de vintage klerenboetieks, tweedehandsplatenwinkels, koffiebars en bebaarde hipsters. En topmodellen, dus. Hanne verhuisde naar New York nadat ze op haar 17de ontdekt werd op het Novarock-festival in Kortrijk. Op haar 29ste is ze een veteraan in de business, met covers voor Vogue, Elle en Harper’s Bazaar en advertenties voor Alexander Wang, Balenciaga, Mulberry en vele anderen.

Hanne Termote, zoals ze eigenlijk heet, kwam op 8 oktober 1987 in Kortrijk ter wereld als de dochter van Frank en Annie Termote. Toen het baby’tje twee weken na de geboorte last leek te hebben van een infectie aan de urinewegen, zorgde een bloedtest voor een schok: Gaby Odiele had XY-chromosomen en was genetisch dus een jongetje. Ze bleek te lijden aan het androgeen ongevoeligheidssyndroom: haar lichaam reageerde niet op de mannelijke hormonen die het produceerde, maar zette die om in vrouwelijke. Aan de buitenkant was Gaby Odiele een meisje, vanbinnen had ze geen baarmoeder of eierstokken, wél niet-ingedaalde teelballen.

Op aanraden van de artsen verzwegen Hannes ouders de waarheid over haar geslacht. Toen ze bij hun 9-jarige dochter, eveneens op aanraden van de dokters, haar niet-ingedaalde testes operatief lieten verwijderen, dacht Hanne dat ze geopereerd werd aan de urinewegen. Pas op haar 17de ontdekte ze de waarheid, via een tijdschriftartikel over intersekse. Maar uit het intussen beroemde YouTube-filmpje blijkt dat ze haar bijzondere identiteit probleemloos omarmt: ‘Intersekse is niet zo zeldzaam. Ongeveer 2 procent wordt zo geboren, dat is evenveel als er roodharige baby’s zijn.’