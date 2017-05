'Ik ben niet het type dat voortdurend naar zijn bankrekening zit te staren of alle geld is gestort'

Een zachte lenteavond in hartje Antwerpen. Nergens is het uitzicht mooier dan vanuit het kantoor van schepen Koen Kennis (50). Hij huist, samen met drie collega’s, in een bijgebouw van het Schoon Verdiep, een statig herenhuis naast café Den Bengel. Vanuit zijn kantoor met glanzend parket en eikenhouten lambrisering monstert hij de ingang van het stadhuis. Mooi, met al die vlaggen en al dat vertoon, maar zijn werkplek moet daar niet voor onderdoen. ‘Ik zeg weleens: ik zit op het Schoonste Verdiep.’

HUMO U verwierf landelijke bekendheid als mandatenkampioen. U combineerde 42 mandaten met uw ambt als schepen voor de stad Antwerpen. Was dat een kwaad moment?

KOEN KENNIS (schouderophalend) «Als ik daar opmerkingen over krijg, zeg ik altijd: ‘Als u van andere leden van de raad van bestuur verneemt dat ik in een bedrijf mijn broek zit te verslijten, geef ik mijn mandaat terug.’ Maar er zijn ook mandaten die ik niet meer actief opneem: ze zijn niet meer van nut. Ik ben van plan ze te schrappen.»

HUMO Uw naam viel toen uw partijgenoot Siegfried Bracke in het Gentse Publipart-schandaal brandhout maakte van socialisten die volgens hem kampioen waren in het postjes pakken. Plotseling wees Wouter Van Besien (Groen) in uw richting: ‘Kijk ook eens naar uw partijgenoot Koen Kennis in Antwerpen.’

KENNIS «Van Besien was zijn Groen-gemeenteraadslid in Gent vergeten: Bram Van Braeckevelt heeft 58 mandaten. Goed, ik heb veel mandaten, maar heel wat daarvan zijn aan mijn schepenambt verbonden. Een aanzienlijk deel hebben we intussen vereffend. En nog andere mandaten heb ik aanvaard met de bedoeling om de bedrijven van binnenuit te rationaliseren en te optimaliseren.»

HUMO Uw mandaten bij BAM en VITO zijn niet aan uw schepenambt verbonden.

KENNIS «In de VITO (Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek, red.) zit ik niet meer. En als schepen van Mobiliteit ben ik blij dat ik in de BAM (Beheersmaatschappij Antwerpen Mobiel, red.) zit: zo is Antwerpen vertegenwoordigd in de raad van bestuur.»

HUMO 42 mandaten is veel. Vlaams Parlementsvoorzitter Jan Peumans (N-VA) verklaarde: ‘Koen Kennis blijkt een supermens te zijn.’

KENNIS «Ik nodig iedereen uit eens grondig te kijken naar mijn mandaten en hun onderlinge samenhang, en zich pas daarna uit te spreken. Het is echt wel beheersbaar, anders zou ik het niet doen.»

HUMO ‘In de privésector was die heisa me niet overkomen,’ zei u in ‘Terzake’.

KENNIS «Politiek is een andere wereld: je leeft onder een vergrootglas. Je legt zelfs je belastingbrief op tafel.»

HUMO Met de revolver tegen je slaap?

KENNIS (schudt het hoofd)

HUMO Had u het gevoel dat u het moest doen?

KENNIS «Als men eropuit is je te pakken, is transparantie het beste verweer. Geen probleem. Ik vraag niet liever dan dat anderen even helder over hun inkomsten zouden communiceren. Dan zou ook duidelijk worden dat ik helemaal niet overdrijf in vergelijking met heel wat collega’s.»