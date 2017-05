'De douane zegt zelf: het is dweilen met de kraan open'

Dagelijks vervoeren anonieme witte bestelwagens tienduizenden liters goedkope alcohol van Luxemburg naar België. De smokkelaars verkopen de drank vervolgens in het zwart met grote winst aan nachtwinkels en horecazaken in het hele land. ‘Met dank aan de federale regering: die heeft eind 2015 de accijnzen op gedistilleerde drank in één keer met 41 procent verhoogd,’ zeggen Dirk Van Ham, CEO van Diageo Benelux, de stoker van onder meer het whiskymerk Johnnie Walker, Smirnoff-wodka en Gordon’s Gin, en Geert Van Lerberghe, directeur-generaal van Vinum et Spiritus, dat de Belgische wijn- en sterkedranksector vertegenwoordigt. ‘De verhoging was een onderdeel van de taxshift, waarmee de regering de verlaging van de lasten op arbeid wilde financieren. Maar ze had geen rekening gehouden met de reactie van de consument. In drie jaar tijd zijn de accijnzen op sterkedrank met maar liefst 71 procent gestegen: dat is gigantisch. Het gevolg: de omzet van de Belgische verdelers van sterkedrank is met 25 procent gedaald. En in de horeca, waar longdrinks en cocktails heel populair waren geworden, zien we dalingen van 50 procent en meer.’

HUMO Consumeert de Belg nu minder sterkedrank?

Dirk Van Ham «Nee, hij koopt die nog meer dan vroeger over de grens. Franse warenhuisketens zoals Auchan verspreiden hun folders voor alcohol in het Nederlands in Gent en Antwerpen. Ook Nederlandse winkels in de grensstreek zien hun omzet stijgen, maar vooral Luxemburg is populair. Een supermarktketen als Colruyt noteert vandaag 40 procent minder omzet, maar de Luxemburgse concurrenten verkopen tot 300 procent méér.»

Het prijsverschil voor sterkedrank tussen België en Luxemburg bedraagt vaak 50 procent. Een fles Bacardi Rum kost hier om en bij de 18 euro, in Luxemburg ongeveer 10 euro. Een fles bourbon van Jim Beam: idem.

Geert Van Lerberghe «In 2015 heeft de overheid belastingen geheven op de verkoop van 13,8 miljoen liter pure alcohol in gedistilleerde drank. In 2016 was dat op 10,8 miljoen liter pure alcohol, of 22 procent minder. Dat verschil van 3 miljoen liter komt overeen met 10,7 miljoen flessen sterkedrank. Als een fles gemiddeld 30 euro kost, heeft de Belg in 2016 dus meer dan 300 miljoen euro in het buitenland besteed.»