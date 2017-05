'Een sterke lichaamsgeur is niet sociaal aanvaard, maar je elke dag wassen is niet per se goed voor je gezondheid'

Onderzoeksbureau iVox vroeg in opdracht van Humo duizend Vlamingen naar hun gewoontes op het vlak van persoonlijke hygiëne (van kruin tot teennagel) en van huishoudelijke hygiëne (van hoofdkussen tot toiletbril). Wij trokken met de resultaten naar microbiologe Sarah Lebeer (Universiteit Antwerpen), die om den brode ziet wat wij niet zien: bacteriën, en hoe belangrijk ze zijn voor ons immuunsysteem.

De Vlaming neemt gemiddeld 4,3 keer per week een bad of een douche, 79 procent wast zich ook dagelijks met zeep. Het ligbad moet duidelijk de duimen leggen voor de douche: bijna de helft (49 procent) van de ondervraagden geeft aan nooit te baden. De Vlaming doucht redelijk efficiënt: een douchebeurt duurt gemiddeld niet langer dan tien minuten.

HUMO Om de dag een douche: is dat een goed gemiddelde?

Sarah Lebeer (microbiologe) «Ja, ik ben blij dat we niet elke dag onder de douche gaan staan. Voor je gezondheid is een dagelijkse volledige wasbeurt sowieso niet nodig.»

HUMO Acht op de tien Vlamingen zeggen zich dagelijks met zeep te wassen. Te veel?

Lebeer «Dat hangt er natuurlijk van af. Zelf heb ik door mijn werk een zittende levensstijl, dus ik zal overdag niet zoveel zweten. Maar ik kan me inbeelden dat mensen met een zwaar beroep graag elke dag even onder de douche springen om een slechte lichaamsgeur te voorkomen. Dat is toch de belangrijkste reden waarom we ons vandaag wassen: het is niet sociaal aanvaard een sterke lichaamsgeur te verspreiden. Maar voor onze gezondheid is het niet per se goed ons zo vaak te wassen.»