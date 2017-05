Van aardbei tot zweepje, deel 2: spannende seks met Ilse Nackaerts

'Alleen Siegfried Bracke was zwáár teleurgesteld in mij'

Ilse Nackaerts «Ik schrok er zelf ook van toen ik ze natelde: zevenhonderd! Je zou kunnen zeggen: als je het als koppel vijf keer per maand doet – het Vlaamse gemiddelde, volgens betrouwbare studies – dan zou je het in totaal tien jaar op bevredigende wijze moeten kunnen uitzingen.

»Nochtans heb ik heel wat lemma’s uit het eerste boek geschrapt, bijvoorbeeld enkele masturbatietips die ik te weinig partnervriendelijk vond. ’t Is te zeggen: ook in dit boek staan best wel wat tips voor soloseks, alleen zijn het dingen die je óók met je partner kunt doen. Dus géén namaakvagina’s meer met bubbeltjesplastic, of met plakjes salami die je opwarmt in de microgolfoven, of met een half opgeblazen ballon en wat glijmiddel.»

HUMO Wat is er in de plaats van die masturbeertips gekomen?

Nackaerts «Het is een nieuw boek geworden met andere praktische tips, en ook tientallen standjes. Dat heeft er zeker mee te maken dat ikzelf nogal een standjesfreak ben. Vergelijk het met een broodje preparé: op zich ben ik gek op broodjes preparé, alleen smaken ze me lang zo goed niet meer als ik er in één week al drie gegeten heb. Daarom bestel ik in een broodjesbar weleens een broodje preparé met maïs en rucola in plaats van met tomaten en komkommer. Ze kijken me in zo’n broodjesbar dan doorgaans nogal raar aan, maar goed – wat ik wil zeggen: variatie is voor mij heel belangrijk, óók in bed. En dat hoeft niet meteen om de meest vergezochte of ingewikkelde toestanden te gaan, hè? ’t Geeft bijvoorbeeld al een totaal ander gevoel wanneer je voor de verandering eens op je partner gaat zitten met je rug naar hem toe.»

HUMO Heb je de zevenhonderd lemma’s uit je boek samen met je partner uitgeprobeerd?

Nackaerts «De meeste heb ik zelf uitgeprobeerd, ja, maar daarom niet allemaal met dezelfde partner – ik ben 45, en al een hele tijd seksueel actief.»

HUMO Heb je de ‘Mars bar party’, waarbij de vrouw volgens je boek een Mars in haar vagina of anus stopt en haar partner eraan likt of knabbelt, al ooit aan een proefondervindelijke test onderworpen?

Nackaerts «Ik heb dat wel al eens met Chokotoffs gedaan (lacht). Heel belangrijk dat je achteraf een vaginale douche neemt.»