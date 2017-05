In 1980 nam Kurt Van Eeghem in ‘Hitring’ – de allereerste winnaar van de Ha! van Humo – de gedaante van het typetje Raphaël Goossens aan, een gemaniëreerde camphaan in een grofstoffelijke wereld. Vandaag zet hij in ‘Iedereen beroemd’ ‘De scherpslijper’ neer, een typetje dat genetisch materiaal deelt met Raphaël Goossens en zich druk maakt over taalfouten die de gemiddelde Vlaming maar niet wil afleren omdat hij Vlààààààming is. Maar nog het meest is Kurt Van Eeghem een radioman die bij Klara het woord voert in zowel het zondagmiddagprogramma ‘Schone kunsten’ als in ‘Pompidou’, de navel van de beschaving ter hoogte van de Reyerslaan. Zijn radioteksten zijn onlangs gebundeld in ‘Schone kunsten’, een inventaris van zijn culturele smaak en daardoor wellicht ook een verholen zelfportret. Alles goed en wel, maar intussen hikt Kurt Van Eeghem tegen zijn pensionering aan: in september van dit jaar wordt hij 65.

HUMO Ik heb je op radio en televisie al twee keer horen zeggen dat je er niet aan denkt je werkende leven voor bekeken te houden.

Kurt Van Eeghem «Ik heb geen zin om te stoppen. Er is natuurlijk een wet die zegt dat je een bedrijf onherroepelijk moet verlaten als je 65 bent. Ik zou aanstormend talent ook niet in de weg willen zitten. Maar ik blijf hoe dan ook aan het werk, want stoppen met werken is voor mij doodgaan.»