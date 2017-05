Een mens van goede wil: Christine Moreel organiseert Potjebuur tegen de verzuring in de samenleving

In 2009 riep Christine Moreel (59) voor het eerst de dag van het islamitische Suikerfeest óók uit tot Potjebuur.

Christine Moreel «Ik was gecharmeerd door de traditie van mijn moslimburen om vlak na de ramadan bij elkaar op bezoek te gaan met een plateau vol lekkernijen. Toen op een dag mijn buurvrouw met een keteltje soep aan de deur stond, was ik aangenaam verrast want ik kende haar niet zo goed. ‘Ik heb te veel soep gemaakt. Lust je een beetje?’, vroeg ze. Haar soep was lekker en het werd een gezellige avond. Ik legde de link met het Suikerfeest en dacht: ‘Waarom doen we dit niet allemaal?’ Zo werd de kiem voor Potjebuur gelegd.»

HUMO U maakte er meteen een jaarlijkse actie van?