'Met mijn studenten praat ik vrijuit over mijn depressie. Ook dát is invloed uitoefenen'

‘Ze zit in het leven van alle smartphone- en internetgebruikers, elke dag. Ze is een topvrouw, met topinvloed.’ Econoom Geert Noels komt superlatieven te kort om haar belang te benadrukken. Hij overdrijft niet. Ingrid Daubechies (62) is één van de grootste nog levende wiskundigen. Sinds 1991 is ze verbonden aan gerenommeerde Amerikaanse universiteiten: eerst Rutgers, dan Princeton en – last but not least – Duke University. Haar belangrijkste verwezenlijking tot nog toe is de Daubechies wavelet, een wiskundige beschrijving van een golfbeweging die gebruikt wordt voor de compressie van beelden. Voor de nerds onder u: haar theoretische werk vormt de basis voor JPEG 2000, de compressiestandaard voor digitale beelden die ervoor zorgt dat het internet niet bezwijkt onder het gewicht van de miljarden terrabytes aan foto’s die elke dag worden geüpload. Voor de niet-nerds: dankzij Daubechies’ vernuftige rekenwerk kunt u naar hartenlust instagrammen en netflixen.

Ingrid Daubechies «Ook zonder mijn werk zou je hoogstwaarschijnlijk nog naar een reeks op Netflix kunnen kijken. Voor beeldcompressie wordt meestal JPEG 2000 gebruikt, dat klopt, maar digitale beelden kunnen ook nog op andere manieren compact gemaakt worden. Alleen bleek de methode die op mijn werk gebaseerd is, de meest efficiënte te zijn.»

HUMO Wat hebt u precies bedacht?

Daubechies «Ik heb een wiskundig kader uitgetekend waarmee je signalen en beelden in wavelets of golfjes kunt ontbinden. Dat klinkt theoretisch, maar de methode heeft zeer interessante praktische toepassingen, zoals die beeldcompressie voor het internet. Heel wat collega’s twijfelden eraan of mijn bevindingen verenigbaar waren met wat al bestond. Het was dus kicken toen het me lukte om alles aan elkaar te koppelen.»

HUMO Had die zoektocht iets verslavends?

Daubechies «Wiskunde is altijd verslavend (lacht). Hoe je na weken van steeds intenser puzzelen toch plots het licht ziet: dat is toch fantastisch? Je vindt jezelf dan zo dom, omdat je het niet eerder doorhad. Ik probeer altijd zo lang mogelijk van die zalige voldoening te genieten.»

HUMO Voor rekenkundige nitwits lijkt wiskunde iets abstracts.

Daubechies «Dat is het ook. Maar iedereen, ook u, denkt abstract. We zijn daar alleen zo aan gewend geraakt, dat we er niet meer bij stilstaan. Zo vinden wij het heel gewoon dat een getal nauwkeuriger wordt, naarmate we meer cijfers na de komma schrijven. Griekse wiskundigen konden dat amper bevatten: zij vonden dat principe ongelooflijk moeilijk en abstract. Terwijl onze kinderen dat bij wijze van spreken al spelend leren op de lagere school.