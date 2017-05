'Als Juventus de Champions League verliest, kruip ik direct in mijn bed'

Als zelfs de goden sport ernstig nemen, waarom Sandro Veronesi dan niet? Een leven lang al schrijft de gevierde auteur over zijn grote passie. Zijn sportstukken, die onder meer verschenen in de grote roze sportkrant La Gazzetta dello Sport, zijn nu ook gebundeld in het Nederlands. ‘Een god waakt over je’ is een episch boek over mythologische halfgoden en grote sportmannen- en vrouwen, én over zijn eerste grote liefde: Juventus. Veronesi verdeelt zijn tijd tussen het Toscaanse Prato, waar hij geboren en getogen is en waar zijn oudste zoon nog woont, en zijn gezin in Rome. Maar zijn sporthart klopt een stuk noordelijker, in Turijn. Nu Juventus de treble – het Italiaanse kampioenschap, de Coppa én de Champions League – binnen handbereik heeft, neemt het ongemak toe.

Sandro Veronesi «Juventus heeft een bijzonder slechte traditie als het op Champions League-finales aankomt. Er was natuurlijk de tragedie in Brussel, waaraan we liever niet meer worden herinnerd (het Heizeldrama uit 1985, waarbij 39 voornamelijk Italiaanse supporters het leven lieten tijdens de Europese finale tussen Juventus en Liverpool, red.). Verder wonnen we er één, tegen Ajax. Alle andere finales hebben we verloren, zés in totaal. Zoals alle Juventus-supporters ben ik bang. Niet vanwege Real Madrid of Cristiano Ronaldo – twee jaar geleden hebben we hen in de halve finales geklopt – maar vanwege die traditie. Al zegt de traditie ook dat er nog nooit een club de Champions League twee keer na elkaar heeft gewonnen, en Real was vorig jaar Europees kampioen. In ieder geval, ik ga niet naar Cardiff. Ik heb geen zin om na een zevende nederlaag ’s nachts met de trein terug naar Londen te moeten. Dat zou te pijnlijk zijn. Ik volg het wel op televisie. Als ze winnen, zal ik blij zijn; verliezen ze, dan kruip ik direct mijn bed in.»