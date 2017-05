Het meldpunt 'Te rap kapot' van Test-Aankoop: 'Toestellen gaan minder lang mee dan vroeger, dat is inmiddels wetenschappelijk bewezen'

Simon November (woordvoerder Test-Aankoop) «Het voorbije halfjaar hebben er al 6.000 mensen via de site doorgegeven dat hun toestel stuk is. Zoveel reacties in zo’n korte tijd: dat hadden we niet verwacht. Zeker omdat consumenten het uit altruïsme doen: hun vaatwasmachine zal niet gerepareerd worden als ze het defect bij ons melden. Maar elke melding zorgt ervoor dat we een beter beeld krijgen van welke toestellen, merken of modellen te snel kapotgaan. Smartphones, wasmachines en printers vormen de top drie.»

HUMO Toen die zogeheten ‘geplande veroudering’ werd aangekaart op de radio, meldde een beller dat hij er niet in gelooft: het fototoestel dat hij had gekregen voor zijn plechtige communie, deed het nog prima.

November «Het ligt natuurlijk moeilijk: geplande veroudering impliceert dat de fabrikant uit kwade wil het toestel manipuleert, waardoor het sneller stukgaat. Maar vervroegde veroudering is intussen wel wetenschappelijk aangetoond: toestellen hebben een kortere levensduur dan vroeger. De Umwelt Bundesamt, het Duitse milieuagentschap, heeft aan consumenten gevraagd hoeveel toestellen ze hadden weggegooid ten gevolge van een technisch defect. Het evolueerde van 3,5 procent in 2004 naar 8,3 procent in 2012. Dat is een opmerkelijke toename. De UBA heeft ook wasmachines in recyclageparken onderzocht. In 2004 was een kapotte wasmachine gemiddeld zestien jaar oud; in 2013 was dat dertien jaar. Er is dus sowieso een race to the bottom aan de gang om steeds goedkoper te produceren. Op elk onderdeeltje wordt beknibbeld.

»Pas op: ik wil de consument niet heilig verklaren. Ga je met vrienden op café, dan word je uitgelachen als je nog een iPhone 4 hebt. De nieuwste smartphone wordt nu eenmaal cooler bevonden dan een ouder model. Maar een koelkast of wasmachine zijn niet cool en ook die gaan niet meer zo lang mee als vroeger.»

HUMO Dus jij bent blij dat Nokia de 3310 weer op de markt brengt? Het legendarische gsm-model blonk nooit uit in coolheid, maar wel in stevigheid.

November «Ik vind dat positief, ja. Het toont aan dat heel wat mensen het beu zijn dat ze zo snel een nieuwe smartphone moeten kopen.»

HUMO Maar toch: de tijd dat een broodrooster een mensenleven lang gebruikt kon worden, komt niet meer terug.

November «Zeg nooit nooit. De economie is natuurlijk verzadigd: fabrikanten verdienen niet meer aan een wasmachine, maar wel aan een níéuwe wasmachine. In de tijd van onze oma’s was dat anders. Maar het zou al helpen mochten we de fabrikanten verplichten de verwachte levensduur op de verpakking te zetten. En laat ze de consument de garantie geven dat ze voor tien jaar gerust kunnen zijn met hun nieuwe wasmachine. Ik maak mij sterk dat de consument bereid is voor die zekerheid enkele euro’s meer te betalen.»