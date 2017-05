In Nederland is de prijs van antibiotica één vijfde van die in België: 'Dokter, waarom zijn onze medicijnen zo duur?'

’t Was een opmerkelijk beeld, vorige week zaterdag in ‘Het journaal’ en het ‘VTM Nieuws’: 400 Vlamingen, hoofdzakelijk van de derde leeftijd, die staan aan te schuiven in een apotheek in het Zeeuws-Vlaamse grensstadje Hulst.

Dirk Van Duppen «Zoals u weet heeft Maggie De Block onlangs de kostprijs van een heel aantal geneesmiddelen fors verhoogd. Om maar meteen het meest schandalige voorbeeld te nemen: vanaf 1 mei heeft ze antibiotica verhuisd van categorie B, dat zijn noodzakelijke geneesmiddelen, naar categorie C, comfortgeneesmiddelen. Waar de patiënt maximaal 25 procent remgeld moest betalen, is dat nu dus 50 procent. De eigenlijke reden voor die maatregel is uiteraard dat ze er 14,5 miljoen euro mee wil besparen, al beweert ze zelf dat ze er de overconsumptie mee wil tegengaan: ‘Als de prijs hoger ligt, zal de patiënt wel twee keer nadenken voordat hij antibiotica neemt’. Maar dat is natuurlijk ronduit absurd; het werkelijke gevolg is dat vooral kwetsbare patiënten om financiële redenen hun voorgeschreven antibiotica niet zullen gaan afhalen, zodat – om maar één voorbeeld te geven – een bronchitis al snel naar een longontsteking zal evolueren.

»Nu dan: waarom zijn wij met 400 Vlamingen in Hulst medicijnen gaan kopen? Omdat in Nederland de prijs van antibiotica één vijfde is van die in België. Als je de Nederlandse prijs zou toepassen op het Belgische verbruik van bijvoorbeeld Augmentin, dan win je al 7,5 miljoen euro, meer dan de helft van wat De Block wil besparen. En waarom zijn antibiotica – net als praktisch álle geneesmiddelen uit patent – in Nederland zoveel goedkoper? Omdat de zorgverzekeraars daar een vorm van aanbesteding toepassen, waarbij in het groot wordt ingekocht bij de producent die de beste prijs biedt. Dat systeem heet het kiwimodel, omdat het voor het eerst in Nieuw-Zeeland is toegepast, met spectaculaire prijscorrecties tot gevolg.»

HUMO Maggie De Block heeft dat kiwimodel inmiddels al afgeschoten: ‘De mogelijkheden om het kiwimodel hier in te voeren, zijn uitgedoofd. Mijn voorganger Rudy Demotte is daarbij op een muur gelopen’.

Van Duppen «Een buitengewoon interessante uitspraak, als je bedenkt dat het wetsontwerp dat Rudy Demotte in 2005 indiende, door De Block zélf is ondermijnd. De Block was destijds kamerlid voor Open VLD, en samen met haar collega Yolande Avontroodt heeft ze toen twintig amendementen ingediend – het gevolg, zo heeft de farmaceutische industrie achteraf toegegeven, van een werkelijk kólossale lobbycampagne. Twintig amendementen later sprak Demotte van ‘kiwi light’, maar toen de farma-industrie daarna ook nog eens een juridische veldslag tegen die kiwi light leverde, bleef er enkel nog wat kiwimoes over, en heeft Demotte de handdoek in de ring geworpen. En nu zegt De Block dus dat Demotte destijds op een muur is gelopen? Smeuïg!

»In ieder geval: onze volgende busreis, wellicht ergens na de zomer, zal naar het parlement zijn: we gaan een wetsvoorstel indienen om het kiwimodel alsnog toe te passen in België.»