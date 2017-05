Dwarskijker over 'Kan u de vraag nog eens herhalen?' en 'De uitverkorenen': Een fremdkörper in de bilnaad

Kan u de vraag nog eens herhalen?

VTM – 11 mei – 483.800 kijkers

De vraag ‘Kan u de vraag nog eens herhalen?’ impliceert dat iemand die vraag al minstens één keer heeft herhaald en wijst mogelijk op hardhorigheid en/of een zekere traagheid van begrip bij de persoon die deze vraag stelt. Laten dat toevallig twee ongemakken zijn die een quizkandidaat beter bespaard kunnen blijven, maar gelukkig zijn quizzen en spelprogramma’s evenzeer van verliezers als van winnaars gediend. Het verzoek ‘Kan u de vraag nog eens herhalen?’ lijkt me nog het meest een uit het dagelijkse leven in Vlaanderen gegrepen versmelting van ‘Kan u de vraag nog eens stellen?’ en ‘Kan u de vraag herhalen?’. Ach, wat dondert het in een tijdsgewricht waarin Donald Trump, Erdogan, Poetin en Kim Jong-un hoge heren zijn? Een tv-programma is meestal meer dan alleen maar zijn titel, wat ook voor ‘Kan u de vraag nog eens herhalen?’ opgaat.

Mensen die domweg van alles onthouden, herinneren zich vast nog dat Gunter Lamoot anno 2009 en 2010 in ‘Man bijt hond’ het quizje ‘De vraag van vandaag’ heeft gepresenteerd. Daarin recycleerde hij vragen uit lang vervlogen quiz- en spelprogramma’s en zulk hergebruik is nu de ruggengraat van ‘Kan u de vraag nog eens herhalen?’. Voor het heuglijke ‘Superstaar’ maakte hij vernuftige montages waar ik me met overgave om bescheurde: Will Tura die lipsynchroon en zich van geen kwaad bewust ‘O La La La’ van T.C. Matic aanhief terwijl hij, of hij dat nu wilde of niet, mechanisch bewoog op het hoekige ritme waartoe Lamoot hem had veroordeeld. Zo had de Keizer van het Vlaamse Lied zichzelf nog niet bekeken, durf ik te wedden. Gunter Lamoot hergebruikte in ‘Superstaar’ ook publieksshots uit lang vervlogen programma’s: mensen die zich, paars aangelopen, met puilende ogen en machteloos naar adem happend, een ingewikkelde breuk lachten toen de moppentrommel van ‘HT&D’ live over hen werd uitgestort. De VTM was in haar hoogdagen ongetwijfeld ook gul met consumptiebonnen. Door middel van verneukeratieve montage, een kleine herschikking van de eertijdse werkelijkheid, ging Gunter Lamoot ook persoonlijke gesprekken met hen aan, voorbij tijd en ruimte. In ‘Kan u de vraag nog eens herhalen?’ past Lamoot, dit keer ter vermaak van een ruimer publiek, de procedés van ‘Superstaar’ opnieuw met brille toe. We zagen schlagerzanger Frans Bauer naadloos opgaan in ‘De dag dat het zonlicht niet meer scheen’ van Arbeid Adelt!