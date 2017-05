'Na een operatie verschijnt er vaak een compleet ander kind: zelfverzekerd, met ogen die stralen. Daarvoor doe ik het'

Nathalie Roche heeft zich gespecialiseerd in aangezichtschirurgie bij kinderen en opereert nu vooral baby’s en kinderen met gespleten lipjes. Ze doet haar werk met een passie waar de hitte van afslaat.

Nathalie Roche «Zo’n operatie is bijzonder: de ingreep duurt hooguit twee uur, maar heeft een enorme impact op het leven van die mensen. Ik heb pas een pubermeisje behandeld. Haar lip was wel hersteld toen ze baby was, maar vertoonde nog duidelijk sporen. Puber zijn is al een hel – je wordt je opeens erg bewust van hoe je eruitziet en hoe mensen naar je kijken – en als je dan nog een afwijking in je gezicht hebt en je spreekt niet helemaal goed, dan ervaar je die puberellende natuurlijk vijf keer sterker. Toen dat meisje hier binnenkwam, zag je aan haar doffe ogen dat ze echt doodongelukkig was. Ik heb haar lip gecorrigeerd en wat opgespoten met vet van haarzelf, ik heb haar neus geopereerd en ook haar wangen een beetje meer volume gegeven. Vorige week kwam ze op controle en er stapte een compleet ander meisje binnen: zelfverzekerd, met ogen die straalden. Dat zien geeft zo’n voldoening, echt zálig.

»Je helpt niet alleen het kind. Ook de ouders zitten vaak met een schuldgevoel, en dan vooral de moeder: had ik het kunnen voorkomen? Heb ik iets verkeerd gedaan toen ik zwanger was? Ook hen geef je met zo’n stralend kind veel rust.»

HUMO Er schijnt wel een verband te zijn tussen een gespleten lip en roken en drinken tijdens de zwangerschap.

Roche «Er spelen meerdere factoren. De aandoening kan erfelijk zijn, ze komt soms ook voor als deel van een syndroom dat afwijkingen veroorzaakt bij meerdere organen tegelijk, en we weten inderdaad dat roken en drinken de kans op schisis vergroot. Vandaar ook dat er zoveel gespleten lipjes voorkomen in ontwikkelingslanden waar de voeding schraal is of meisjes vaak jong zwanger worden zonder dat ze het doorhebben en geen medische begeleiding krijgen zoals bij ons.»

HUMO U gaat elk jaar twee weken naar een ontwikkelingsland om kosteloos hele dagen lipjes te opereren.

Roche «Ja. Ik ben al in Ethiopië, Guatemala en Indonesië geweest.»

HUMO Waarom wilt u dat doen? Vanwege het fijne gevoel goed te doen?

Roche «Neen. Ik reis graag en tijdens zo’n missie doe je twee weken lang hele dagen niets anders dan opereren: je staat op, je ontbijt, je opereert soms tien uur aan een stuk, je eet en gaat weer slapen. Er is geen afleiding, geen wifi, geen huishouden, er zijn geen rekeningen die je moet betalen. Ik neem behalve mijn medische instrumenten ook bijna niets mee – drie T-shirts, twee broeken en een paar onderbroeken. Alles wordt er teruggebracht tot de essentie en je komt in een situatie die tot bezinning leidt. Ik vind het heel goed om af en toe eens diep na te denken over jezelf: waar ben ik eigenlijk mee bezig? Doe ik wat ik doe wel goed? Ik heb er tijd om stil te staan bij de dingen, en ook bij hoe vreselijk goed we het hier hebben. We vinden het allemaal zo vanzelfsprekend dat je gezond kunt eten en toegang hebt tot een schitterende gezondheidszorg. Of dat je als arts de beschikking hebt over een goed uitgeruste operatiezaal met de nieuwste instrumenten, en een ontwaakzaal met voor elk kind een eigen monitor en een zuurstoffles. In het buitenland heb je vaak maar één zuurstoffles voor drie kinderen die wakker worden.

'Toen ik 10 was, wist ik dat ik arts wilde worden. En ik was toen al graag bezig met mijn handen'

»De kick van goed te doen heeft er echt niets mee te maken. Ik zie het gewoon als mijn taak. Kijk, ik heb een bepaald talent, ik ben gewoon goed in wat ik doe, en net zoals de jezuïeten vind ik dat je je talent maximaal moet benutten. Ik moet er zoveel mogelijk mensen van laten profiteren, ook degenen die niet makkelijk naar mij toe kunnen komen.