De terugkeer van 'Twin Peaks': vergeet het bingewatchen, hier is het Lynchwatchen

Dear Twitter Friends: That gum you like is going to come back in style! #damngoodcoffee — David Lynch (@DAVID_LYNCH) 3 oktober 2014

In de laatste aflevering van het tweede seizoen zagen we levende dode Laura Palmer samen met FBI-agent Dale Cooper in de Red Room – voor ‘Twin Peaks’-leken: een kamer in The Black Lodge, een plek in een alternatieve werkelijkheid waar het Kwade regeert. Met vervormde stem zei Laura: ‘I’ll see you again in 25 years.’ Sympathiek dat Lynch en Frost woord hebben gehouden: die aflevering werd namelijk uitgezonden op 10 juni 1991, waardoor ze nog nét op tijd zijn. Het derde seizoen had normaal vorig jaar al van start moeten gaan, maar door strubbelingen tussen Lynch en de zender Showtime – Lynch liet weten dat Showtime hem, na zestien maanden onderhandelen, niet de gewenste hoeveelheid geld gaf – werden we nog even gespaard van nachtmerries over de langharige Killer Bob.

'Je snapt er niks van, maar dat maakt het net zo mooi'

Maar deze week is het eindelijk zover: na de wereldpremière op het filmfestival van Cannes, is de eerste dubbelaflevering ook bij ons te bekijken op zondag 21 mei, op exact hetzelfde moment als in Amerika. De cast van weleer werd aangevuld met onder meer Laura Dern, Naomi Watts, Monica Bellucci en Michael Cera, maar details over de plot blijven vooralsnog wrapped in plastic: opdat de verhaallijn niet zou uitlekken, kregen de acteurs pas op de opnamedag hun tekst in handen, en werd het script op het einde van de dag in de papierversnipperaar gegooid. Het enige wat we weten, is dat Lynch alle achttien afleveringen zelf geregisseerd heeft, en dat het volgens Showtime raadzaam is de film ‘Fire Walk with Me’ – de prequel op de reeks die in 1992 uitkwam en Laura Palmers laatste dagen schetst – te bekijken om volledig mee te zijn. Telt het duistere stadje Twin Peaks nog steeds 51.201 geschifte inwoners? Krijgen we eindelijk Dale Coopers secretaresse Diane te zien? Is Cooper al 25 jaar lang bezeten door de demonische Killer Bob? En vooral: zal Lynch zijn onweerstaanbare mix van onbehagen, slapstick en intrige intact weten te houden? We vragen het aan ‘Beau Séjour’-regisseurskoppel Nathalie Basteyns en Kaat Beels, StuBru-presentator Christophe Lambrecht en Kenji Minogue-helft Sarah Vandeursen, alle vier grote liefhebbers van de cultreeks. Basteyns, Beels en Lambrecht zijn zelfs fans van het eerste uur: zij leerden ‘Twin Peaks’ kennen toen de reeks in 1990 en 1991 op VTM uitgezonden werd. U leest het goed: op VTM.

CHRISTOPHE LAMBRECHT «Ik herinner me dat er in Humo wat meewarig gedaan werd over de komst van VTM: die zender zou ons vooral veel commerciële rommel voorschotelen. Er waren effectief heel slechte dingen te zien, zoals ‘De Strangorianen’ (een komisch bedoelde reeks over de Antwerpse groep De Strangers, red.), maar ook een paar goeie series, en ‘Twin Peaks’ stak daar bovenuit. Maar ik geef toe dat je die reeks eerder op het toenmalige Canvas zou verwachten.»

KAAT BEELS «Ik keek samen met mijn vader en mijn broer: we waren alle drie supergrote fans. We hadden eens een opgezette arend gevonden op een vuilnisbelt, en mijn vader zette die altijd op ons tv-toestel voor de reeks begon – om alvast in de sfeer te komen (lacht).»

SARAH VANDEURSEN «Ik was nog maar 7 toen de reeks uitkwam, dus ik heb ze pas jaren later voor het eerst gezien. Ik was al een David Lynch-fan voor ik ‘Twin Peaks’ leerde kennen: voor het vak cultuurstudies had ik eens, samen met twee medestudenten, een paper geschreven over het gebruik van de kleuren rood en blauw in ‘Mulholland Drive’.»

LAMBRECHT «Ik heb in een ver verleden film gestudeerd aan Sint-Lukas in Brussel, waar iedereen dweepte met Lynch. Vóór ‘Twin Peaks’ had ik al ‘Eraserhead’, ‘The Elephant Man’, ‘Dune’ en ‘Blue Velvet’ gezien. Ik was dus al vertrouwd met Lynch’ universum, maar toch benieuwd naar wat hij voor tv ging doen: ‘Wat kunnen we nu weer verwachten?’ Ik vond z’n werk interessant, omdat hij telkens weer de regels op z’n kop zette. Film opnieuw uitvinden: dat was wat hij deed. En ‘Twin Peaks’ is ook geen klassiek verhaal. De kijker wordt constant op het verkeerde been gezet.