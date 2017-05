De 7 Hoofdzonden van Gers 'Bagagedrager' Pardoel: 'Ik ben een echte billenman. Al ben ik van borsten ook niet vies'

'Preutsheid en goede seks gaan niet samen. Vieze shit, daar draait het om'

Hoogmoed

Gers Pardoel «Ik vind hoogmoed geen zonde. Jezelf af en toe flink overschatten en op je bek gaan, is de enige manier om je grenzen te verleggen, vooruit te geraken en dingen te verwezenlijken. Een artiest móét hoogmoedig zijn en geloven dat hij larger than life is, anders durft hij het podium niet op. Het publiek wil een held zien, geen doetje.

»Voor ik met ‘Ik neem je mee’ doorbrak, zei ik al jaren tegen iedereen die het wilde horen: ‘Ooit ga ik de grootste hit van het land scoren.’ Mensen lachten me uit, ze noemden me een fantast en een praatjesmaker. Maar ik wist zeker dat ik het ging maken. Ik ben er namelijk van overtuigd dat we, puur op wilskracht, alles kunnen bereiken wat we maar willen. Met hard werken en geduld geraak je overal. Iedereen wil snel succes en veel geld verdienen, maar zo werkt het niet: alles heeft zijn tijd nodig – de dingen gebeuren wanneer de tijd er rijp voor is. Ik ben vandaag succesvol, maar de weg ernaartoe is lang en zwaar geweest.»