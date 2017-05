'The Day Will Come': actrice Sofie Gråbøl (Sarah Lund uit 'The Killing') gaat door merg en Deen

'Het lot van die kinderen grijpt mij nog altijd aan'

‘The Day Will Come’ speelt zich af in de jaren 60 en gaat over de misstanden in het Deense jongensinternaat Godhavn, waar een tirannieke directeur (Lars Mikkelsen) de plak zwaait en geweld en vernedering dagelijkse kost zijn. Gråbøl speelt een lerares die alles ziet, maar niet ingrijpt.

Sofie Gråbøl «Mijn personage is fictief. Ze staat model voor de samenleving die dit allemaal toestond en wegkeek. Pas later, als ze al weg is, komt ze in actie. (Slikt) Je moet het me vergeven als ik emotioneel klink, maar het lot van die kinderen grijpt mij nog altijd aan. Ik heb een paar mannen ontmoet die in het internaat gewoond hebben – 60-plussers, inmiddels, maar ze hebben hun verleden nooit kunnen verwerken.»

- Wat hebben zij zoal verteld?

Gråbøl «Het ergste verhaal kwam van twee bejaarde mannen: als knaap hadden ze een ander kind opgehangen. Die jongen had daar zelf om gevraagd, omdat hij de ellende niet meer kon verdragen. Hij werd ontdekt en afgevoerd in een ambulance. Tot op de dag van vandaag weten die mannen niet hoe het met hem is afgelopen. Als je weet dat die dingen allemaal écht gebeurd zijn, krijgt het verhaal toch een andere dimensie. Al moet ik toegeven dat ik sowieso emotioneler ben geworden door mijn ziekte (in 2012 werd bij Gråbøl borstkanker vastgesteld, red.).»