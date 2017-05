'Als kind was ik gefascineerd door drie dingen: Aziaten, olifanten en het nummer 11'

Ik herinner mij één van de eerste keren dat ik Vanhamel interviewde, in 2001. ‘Outside the Simian Flock’, de eerste plaat van Millionaire, was net verschenen en omdat hij midden in een verhuis zat, had hij zichzelf bij mij thuis uitgenodigd. Hij had geschenken bij: wijn en wiet. Daar kwam wat van. Een lang, diepgaand, wild en steeds abstracter wordend interview, eindigend in een lange stilte, stelde ik vast bij het uittikken van mijn tape. Kwartier doorspoelen: stilte. Halfuur: stilte. En dan ineens, Vanhamel: ‘Wat voor een beest is dat, man!’ Bleek dat – wiet doet wat met het kortetermijngeheugen – we al filosoferend waren stilgevallen met National Geographic op de tv. Over welk beest het ging, is voor de overlevering niet bewaard gebleven.

Vandaag komen we op zijn vraag samen in de Zoo. Vanhamel zag hier eens een kangoeroe over de omheining springen. ‘Hij belandde pal voor onze voeten, een machtig groot beest als je het zo vlak voor je ziet. Ik was hier met mijn moeder, mijn nicht en mijn neefje van 9. Ik gooide meteen mijn armen om mijn neefje, ter bescherming. Die kangoeroe was omgevallen, vond geen grip en draaide een paar keer krassend en krijsend rond. En dan ineens: toing, met een gigantische sprong terug over de omheining. What the fuck, man.’

De dierentuin is stil om 9 uur ’s morgens. Nog gesloten eigenlijk, enkel geopend voor de abonnees. Tot vorig jaar was Vanhamel één van hen.

Tim Vanhamel «De laatste maanden heb ik geen tijd meer gehad, met mijn plaat en alles wat erbij komt kijken, maar daarvoor kwam ik hier gemiddeld om de twee weken een wandelingetje maken. Meestal ’s ochtends, dan is de Zoo het mooist. Alles is nog doodstil, langzaam ontwaakt de wereld en begint de dag. We moeten zorgen dat we om 9.50 aan de aquariums zijn, dan komt de zon op boven het koraalrif en worden de vissen wakker. Dat mogen we echt niet missen.»