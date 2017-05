Dan Auerbach is van nature geen prater. Tijdens eerdere interviews zat de zanger en gitarist van The Black Keys er vaak een beetje grijnzend bij, terwijl zijn boomlange compagnon Patrick Carney het woord voerde. De enorme wietwalm die rondwaart in zijn suite van The Grand in hartje Amsterdam voorspelt ook niet veel goeds, zeker als Auerbach bij wijze van introductie ook nog eens zijn joint in de lucht steekt. ‘Vind je het erg als ik rook? In zo’n chique ruimte smaken ze nog net wat lekkerder.’ Maar de rocker, zoals altijd gehuld in jeans, houthakkershemd en een paar cowboy boots, straalt van top tot teen en blijkt bijzonder spraakzaam. Dat heeft alles te maken met ‘Waiting On a Song’, waarvoor hij teruggreep naar de muziek uit zijn jeugd en samenwerkte met onder meer Mark Knopfler. ‘Ik heb me zelden zo gelukkig gevoeld,’ zegt hij. ‘Ik kreeg net nog een mailtje van Mark, die zei dat hij erg tevreden was met zijn bijdrage. Dat soort kleine dingen maken het leven mooi.’

HUMO Je noemt het maken van ‘Waiting On a Song’ in de perstekst ‘een droom die uitkomt’. Is dat niet een tikje overdreven?