Onder de arm heeft ze de heel mooie plaat ‘My Woman’ van vorig jaar, waarvan we moeten weten dat de titel géén statement is: ‘Het voelt alsof ik een naughty word gebruikt heb. Mensen rollen met hun ogen. Mannelijke journalisten vragen of ik bang ben om mannelijke fans te verliezen, vrouwelijke journalisten willen me high fiven. Tegen zoveel onzin ben ik niet bestand.’

HUMO Tijdens je Botanique-concert van zeven maanden geleden vermeldde je dat je ‘mussels in Brussels’ had gegeten en dat je daarbij bediend was door een kind. Dat klonk toen alsof je geloofde dat kinderarbeid in België normaal is.

Angel Olsen «Wat? Nee. Als ik moe ben, wordt mijn gevoel voor humor nogal moeilijk te begrijpen. Daarom ben ik begonnen de taal te leren van elk land waar ik weleens kom. Een paar zinnetjes per taal. Geen clichés, maar belachelijke, uit hun context getrokken dingen. Zo kan ik het publiek aanspreken zonder het risico lost in translation te geraken.»