Dokter De Zeulder over de app die dokters beoordeelt

Vlaamse artsen maken zich zorgen over de app WisDoc, een hulpmiddel waarmee patiënten kunnen kijken welke dokter door vrienden en familie wordt aanbevolen. Is die bezorgdheid terecht?

Dr. Koen De Zeulder «Op YouTube staat een filmpje waarin wordt getoond hoe die app werkt, en het is een schoolvoorbeeld van valse informatie. We zien mama Emma en haar zoontje Tom. Tommetje heeft buikpijn, en daarom gaan ze naar de huisarts. Dat is al fout nummer één.»

HUMO Wat is daar fout aan?