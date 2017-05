Seksueel geweld door jongeren neemt almaar toe: 'De jongste dader was een jongetje van acht'

'Ik heb dat meisje gevraagd om mij te pijpen. Anders zou ik naaktfoto's van haar op Facebook zetten'

Een ondervraging in een Gents politiebureau, zomer 2016. De 14-jarige Jeffrey wordt verhoord over de aanranding en verkrachting van een 13-jarig meisje in het Citadelpark.

Politieagent: ‘Ken jij een meisje Zoë, van wie ik je hier de foto toon?’

Jeffrey: ‘Ik heb dat meisje leren kennen via Facebook. Dat moet een jaar geleden zijn.’

Agent: ‘Heb je aan dat meisje gevraagd om foto’s van zichzelf te sturen?’

Jeffrey: ‘Ja.’

Agent: ‘Het meisje beweert dat ze naaktfoto’s naar jou moest sturen en dat je via de chat gevraagd hebt om met haar af te spreken. Anders zou je de foto’s op internet, Facebook en andere sociale media plaatsen.’

Jeffrey: ‘Ik heb met dat meisje afgesproken in het Citadelpark, dat klopt.’

Agent: ‘Kun je zelf zeggen wat er daar in het park gebeurd is?’

Jeffrey: ‘We hebben met elkaar gepraat. We hebben met mekaar gekust. Ik heb haar gevraagd om mij te pijpen. Ze heeft dat gedaan. Ik heb gezegd dat ze dat moest doen want dat ik anders de naaktfoto’s van haar op Facebook zou zetten.’

Agent: ‘Heb je aan dat meisje gezegd dat je seks met haar wou?’

Jeffrey: ‘Ik heb inderdaad seks met dat meisje gehad. Ik heb gezegd dat ik anders diezelfde foto’s op Facebook zou zetten.’

Agent: ‘Welke seks heb je met haar gehad? Zoë zegt anale seks, is dat juist?’

Jeffrey: ‘Ja, dat is waar. Ik heb geen condoom gebruikt.’

Agent: ‘Wat is er daarna gebeurd?’

Jeffrey: ‘Daarna zijn we weggegaan en ik heb haar nooit meer gezien.’

De ontmoeting in het park gebeurde in de zomer van 2015. In januari 2016 verspreidde Jeffrey de naaktfoto’s van Zoë alsnog op de sociale media, waarna de familie van het slachtoffer aangifte deed. Jeffrey verscheen voor de jeugdrechter en kreeg strenge voorwaarden opgelegd. Twee maanden huisarrest, een verbod op het gebruik van sociale media en de verplichting om therapie te volgen. Als Jeffrey woord had gehouden en de foto’s van Zoë níét had verspreid, was er wellicht nooit iemand achter gekomen wat zich in juli 2015 in de bosjes van het Citadelpark had afgespeeld.

‘Veel handtastelijkheden, aanrandingen en verkrachtingen door jongeren blijven onder de radar,’ zegt onderzoekster Tine Vertommen van de expertisecel Toegepaste Forensische Psychologie aan de Thomas More hogeschool. Zij doet samen met Kasia Uzieblo onderzoek naar het profiel van de jonge Vlaamse zedendelinquent – het eerste Vlaamse onderzoek in zijn soort. Daarvoor ondervroegen ze 95 jongeren die in 2015 als pleger werden begeleid of behandeld. Hoeveel jongeren er in Vlaanderen seksueel grensoverschrijdend gedrag plegen, is nooit onderzocht. Amerikaans onderzoek schat dat 30 tot 50 procent van alle seksueel misbruik op kinderen door jongeren gebeurt. 20 procent van alle verkrachtingen is ook voor rekening van jongeren van minder dan 18 jaar. Eén op de twee volwassen zedendelinquenten is met het misbruik begonnen in de adolescentie.