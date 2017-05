Björn Soenens in Amerika: op bezoek bij de VRT-correspondent in New York

'Dat ik hier mister nobody ben, is een verademing'

Je zou je de staanplaats van onze Amerika-correspondent toch ietsje anders voorstellen. Niet dat Clinton Hill een verloederde buurt is: ze biedt biologische supermarkten en farmer’s markets, maar ook een afkickcentrum en Western Union-kantoren waar hobo’s hun welfare checks komen innen. Eén zo’n Western Union-kantoor ligt pal naast het appartement van Björn Soenens en zijn echtgenote Emma Bruggeman.

Het is Emma die de deur opendoet. De flat oogt kaal, op twee trouwfoto’s van het stel en één ingelijste filmposter van ‘All the President’s Men’ na. In die film uit 1976 gaven Dustin Hoffman en Robert Redford gestalte aan Carl Bernstein en Bob Woodward, de twee journalisten van The Washington Post die het Watergate-schandaal blootlegden. Onder auspiciën van Woodward en Bernstein zit de heer des huizes aan z’n keukentafel te tikken. Het is drie uur ’s middags New Yorkse tijd, in België maakt de VRT zich klaar om te gaan slapen, maar morgen viert Trump z’n 100ste presidentsdag en dus moeten er columns en reportages afgewerkt worden.

Voor het interview wil de Amerika-correspondent, na een sigaret op de stoep, naar een koffiebar om de hoek, het soort zaak waar ze de sla in de caesar salad hebben vervangen door supergroente kale – simpele boerenkool.

HUMO Met de deur in huis: hoofredacteurs vertrekken altijd ‘in onderling overleg’, ze blikken altijd terug op ‘intense’ tijden. Ik weet uit ervaring dat dat eufemismen zijn.

Björn Soenens «En ik wist heel goed dat iedereen zou denken: ‘Ha, Soenens is weggepromoveerd.’ Wel, ze mogen dat denken. En als er mensen zijn die ervan uitgaan dat ik hier op mijn Elba of Sint-Helena zit, als een Napoleon die verbannen is, nou, dan vind ik dat hier een schitterende ballingschap.

»Ik had altijd tegen mezelf gezegd: hoofdredactie mag je maar een beperkte tijd doen, of je gaat eraan kapot. Liesbet Vrieleman werd in mei 2016 algemeen hoofdredacteur (ze volgde Luc Rademakers op, red.). Een nieuwe baas moet zijn of haar mensen kunnen kiezen, ik vond dat ik ver aan het einde van mijn termijn zat: dat viel goed samen.