'Ik vraag altijd alcohol aan tafel: vóór een grote koers is dat belangrijk'

Op het terras van een bistro in Monaco kijkt Philippe Gilbert (34) bezorgd naar de opeengepakte wolken die in de richting van de Maritieme Alpen drijven. Het is bijna zes uur, maar hij wil vanavond nog per se de bergen in trekken, om er enkele dagen hard te trainen. Gilbert praat aan één stuk door: er staat geen maat op zijn herwonnen zelfvertrouwen. Er moeten nóg koersen gewonnen worden, te beginnen met de Ronde van België, en deze zomer wil hij schitteren in de Tour. Een schril contrast met exact één jaar geleden. Toen zocht Gilbert ook de bergen op, maar dan om er als een kluizenaar met zichzelf in het reine te komen.

Philippe Gilbert «Ik zat écht diep. Mijn toenmalige ploegmaat Loïc Vliegen en ik waren tijdens een trainingsrit in de Ardennen het slachtoffer geworden van verkeersagressie. Het kwam tot een vechtpartij, en mijn vinger was op drie plaatsen gebroken (toont zijn scheve middenvinger). Terwijl mijn Ardennenklassiekers eraan kwamen, lag ik in het ziekenhuis. Ik was enorm gefrustreerd, vooral omdat ik zo hard gewerkt had: ik was klaar om te winnen, in zowel de Amstel, de Waalse Pijl als Luik-Bastenaken-Luik. Nadat ik naar Monaco teruggekeerd was, heb ik de rust en de eenzaamheid van de bergen opgezocht.»

HUMO Je wilde alleen zijn?

Gilbert (knikt) «Ik verbleef er in een chalet, waar ik ’s avonds voor mezelf kookte. Ik kon mijn gedachten eens goed ordenen, en ik vond opnieuw mijn focus. Elke dag ging het beter met me, en ik voelde mijn krachten terugkomen. Door die prachtige omgeving rijden hielp ook. Misschien is het typisch voor een Ardennees dat ik me zo met de natuur verbonden voel: het is één van de redenen waarom ik zo van mijn beroep hou.