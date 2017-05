Trump bezoekt Brussel: een goede voorbereiding is alles!

'Men wil voorkomen dat Koen Crucke op het tarmac van Zaventem staat te schreeuwen dat Trump zich eindelijk moet outen'

Maar Humo zou Humo niet zijn als wij het onzichtbare niet zichtbaar zouden maken. Dit blad heeft daar een traditie in. Als het moet, tonen wij u desnoods het bloot gat van Liesbeth Homans, dat weet u, dat is een kwestie van beroepsfierheid. Maar geen paniek: vooralsnog is daar geen enkele dwingende journalistieke reden voor.

1. Het leger naar Durbuy

Slecht betaald, te weinig erkenning en gammele onderkomens: de Humo-redactie kent deze problematiek door en door. Als onze soldaten uit protest wat ochtendfiles produceren door hun kaduke voertuigen te laten stilvallen in tunnels en op drukke kruispunten, dan hebben wij daar begrip voor. Maar tijdens het bezoek van Trump kunnen ze zich toch beter gedeisd houden. Daarom wordt de stad Durbuy volledig ontruimd, zodat onze strijdkrachten zich daar twee dagen lekker kunnen ontspannen. Activiteiten zijn er niet voorzien, maar wel een toog van 150 meter in de hoofdstraat. Gezien de meelijwekkende staat van het rollend materieel, wordt een beroep gedaan op Uber om iedereen ter plaatse te krijgen.

2. Een totaalverbod op eclairs

Toen het bezoek van Trump werd aangekondigd, riep de regering meteen dat Trump met de nodige egards zou worden ontvangen. Dat zorgde voor verwarring in Washington. Er waren lange discussies over wat een ‘egard’ precies is. Een Waalse doedelzak? Een lofrede of een majorettenkorps? Trump meende dat ‘egard’ een Europees woord voor ‘callgirl’ is, en zag dus geen reden tot bezorgdheid. Maar zijn schoonzoon Jared Kushner wist beter. ‘Ik heb ooit in Brussel een egard gegeten,’ zei hij, ‘het is een gebakje met pudding en een laag chocolade. Eén egard kan geen kwaad, als ze die naar je smijten, is de vlek gauw verwijderd. Maar als dat massaal gebeurt, dat is andere koek! Wie wordt bedolven onder een paar ton van dat spul, kan alleen maar hopen dat de hulpdiensten bekwame speurhonden hebben, en dat ze snel beginnen te graven. Want als je zonder zuurstof valt, telt elke seconde.’

Daarom heeft de regering een tijdelijk bakverbod opgelegd voor de gevreesde zoetigheid.