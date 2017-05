Kapitein Sofiane Hanni, de man die Anderlecht naar de kampioenstitel leidde

'Voor jongens als ik zijn er niet veel ontsnappingsmogelijkheden: of je wordt voetballer, of je maakt muziek'

Met twee assists in het kampioenenduel tegen Charleroi had Hanni – de assistkoning van de Jupiler Pro League – meer dan zijn aandeel in de titel. De 34ste al voor Anderlecht, de eerste voor zijn aanvoerder, en dat in zijn eerste paars-witte seizoen.

Sofiane Hanni «Ik voel me trots. Mijn carrière is niet altijd gelopen zoals ik het had gewild, maar sinds een jaar heb ik het gevoel dat ik mijn potentieel maximaal benut, in een goede competitie zoals de Belgische, die een trampoline is naar méér. Ik verkeer in de vorm van mijn leven. Ik heb er wat langer moeten op wachten, maar nu mag ik niet verslappen. Ik weet zeker dat mij nog mooie dingen te wachten staan.»

HUMO Wat was het mooiste tot nog toe?

Hanni «Het vaderschap. Maar het állermooiste is dat ik erin ben geslaagd het te combineren met een bepalende rol als speler van Anderlecht. Toen mijn dochtertje werd geboren, wist ik: nu wordt alles anders. Dan heb je sterke schouders nodig, want je weet niet wat er op je afkomt. Hoe zullen de nachten zijn? Zal ik genoeg kunnen slapen? Daar maakte ik me toch zorgen over. Maar het is allemaal wonderwel verlopen.»

HUMO Het vaderschap gaf je…

Hanni «...kracht, ja. Ik sprak er bij de nationale ploeg over met Riyad Mahrez (Algerijnse international van Leicester City, red.), die ook pas vader van een dochtertje is geworden. Hij zei me dat het hem vleugels had gegeven. Met de ploeg verblijven we geregeld op hotel. Allemaal tijd die ten koste van mijn dochter gaat. Daarom: als ik thuis ben, wil ik geen minuut missen met haar. Dan speel ik met haar, of ik pik haar op in de crèche.»

HUMO Was je verrast dat je het niveau bij Anderlecht meteen aankon?

Hanni «Ik had me bij KV Mechelen al met de grote ploegen kunnen meten, en ik voelde dat ik er klaar voor was. Logisch: ik heb nooit aan mijn kwaliteiten getwijfeld. Ik herinner me mijn eerste ontmoeting met Herman Van Holsbeeck. Hij legde me uit dat er veel concurrentie is bij Anderlecht en dat ik op de bank kon terechtkomen. Ik zei: ‘Geen probleem, waar moet ik tekenen? De rest laat ik je wel op het veld zien.’»