'De heksenjacht op elk meisje dat durft te zeggen wat ze denkt, is gelukkig overgewaaid'

De twee delen het samenzweringsgevoel van hen die de zon hebben zien opkomen, maar laten iederéén die gestraft is door de wekker met de glimlach toe tot hun clubje. Wat hen ook bindt: ze beleven boeiende dagen. Sinds een halfjaar bestormt Linde Merckpoel opnieuw de ochtenden voor Studio Brussel, acht jaar na haar radiodebuut als sidekick van Tomas De Soete. Daarnaast maakt ze ook furore met de filmpjes die ze voor haar zender draait: één zo’n clip waarin ze live tijdens de uitzending uit een vliegtuig sprong boven Wachtebeke, haalde het nieuws. Ook Julie Van den Steen verzoent twee liefdes in hetzelfde huis, en verdeelt haar tijd in de ether tussen radio en televisie, waar ze naast Freek Braeckman te zien is in het populairwetenschappelijke Eén-programma ‘Typisch mensen’.

HUMO Het schept duidelijk een band, allebei elke werkdag als eersten de nog donkere parking van het nog lege VRT-gebouw opdraaien.

Linde Merckpoel «Dat is onvermijdelijk. Het eerste deel van de dag houdt van nature een soort breekbaarheid in. En hoeveel mensen in je leven zie je op regelmatige basis vóór zes uur ’s morgens? Niet veel, dus wie je wél tegenkomt op dat vroege uur, behoort bijna vanzelf met jou tot dat speciale clubje: zij die al wakker zijn. Al de rest wordt dan snel een bende fuckers die nog kunnen slapen (lacht).»

Julie Van den Steen «Het gebeurt zelfs vaak dat Linde de eerste persoon is tegen wie ik die dag een woord zeg – niet zelden in de lift, wanneer we weer eens tegelijk aangekomen zijn. Die woorden komen er wat krakend uit, maar ik ben blij dat ik ze al kan uitspreken. Ik word niet bepaald vrolijk van het idee dat ik elke ochtend in een zo goed als leeg gebouw rondloop. Het idee dat er toch érgens iemand in de buurt is die net hetzelfde komt doen als ik, vrolijkt me dan op.»

HUMO Wat zegt een mens op zo’n uur in de lift?

Van den Steen «Onlangs vertelde Linde me wat ze gedroomd had. Iets heel raars, waarna ze vrolijk uit de lift sprong en mij bedenkelijk kijkend achterliet.»