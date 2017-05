Dwarskijker over 'Typisch mensen' en 'Culture Club': 'Doen meisjes, onder ons gezegd en gezwegen, ook de strijk?'

'Je kunt er nog steeds het gevoel voor humor van feministische radikalinska's mee tarten'

Culture Club

Canvas - 16 mei - 68.694 kijkers

Mijn generatie schiet aardig op in de verkeerde richting: ‘Meisjes’, het geheide blijvertje van Raymond van het Groenewoud, is ook al veertig. Dat betekent onder andere dat de tekst uit 1977, mede onder invloed van de voortsloffende beschaving, nu is afgestemd op mores die vandaag in de mode zijn. De vaak aangehaalde zin ‘Ze komen zelden klaar’, gestaafd door verouderde statistieken, is vervangen door ‘Je bent nooit met ze klaar’. De felrealistische bekentenis ‘Soms stort ik in hun kas’, overigens een net iets te lollige regel, moest plaatsmaken voor ‘amore en ambras,’ wat dan weer de werktitel zou kunnen zijn van een Vlaamse komedieserie die zich in een verlieslatende pizzeria in Beringen afspeelt. De interessante vraag ‘Doen zij nog steeds de was?’ is niet geschrapt. Je kunt er volgens mij, net als veertig jaar geleden, nog steeds het gevoel voor humor van feministische radikalinska’s mee tarten. Puur om te lachen, dat spreekt vanzelf. Doen meisjes, onder ons gezegd en gezwegen, ook de strijk? Voorts is ‘Amelinckx-meisjes’ terecht verwijderd, want de referentie aan bouwbedrijf Amelinckx, bekend van terneerdrukkende hoogbouw in de jaren 70, heeft net als die woontorens haar beste tijd gehad.

‘Culture Club’ boog zich omstandig over het hoe en waarom van ‘Meisjes’, nadat Raymond van het Groenewoud aan de piano een mooie, ingehouden versie van dat nummer had gespeeld, misschien wel om er de wendbaarheid van zijn compositie mee aan te tonen. Fijn, maar geef mij maar die geweldige opkikker van een gitaarriff die de volmaakte ruggengraat van ‘Meisjes’ is: een sterk staaltje van de ingenieuze eenvoud die we zonder de minste aarzeling rock-’n-roll horen te noemen.