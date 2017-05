Uit de platenkast van Mauro: ‘Empires and Dance’ van Simple Minds

Ouder en wijzer worden is voor rocksterren niet echt een voordeel. Ondanks de ervaring slagen ze er nooit echt in om hun jeugdige jaren te evenaren.

Een nieuwe ‘Boys Don’t Cry’, ‘Purple Rain’, ‘Debaser’, ‘Hello Goodbye’ of ‘Life Is Life’ zit er doorgaans niet meer in. Een curieus fenomeen en stof tot nadenken, starend uit het raam met een kopje thee in de hand. Een appelvinkje trippelt over je tuinmeubels. Dan komt het besef: ‘Heb ik echt niks beter te doen?’

De mannen van Simple Minds waren prille twintigers toen ze ‘Empires and Dance’ opnamen, hun derde plaat en wat mij betreft een vroeg hoogtepunt. Openingstrack ‘I Travel’ klinkt met zijn gothic disco meteen als een mep in het gezicht van hun eigen toekomstige gezapige zelf. Als een scène uit een hopeloos ingewikkelde newwavemusical rond tijdreizen. Even Studio 100 contacteren. Maar het is een heel straffe plaat, zij het behoorlijk onderschat.