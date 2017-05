Op zijn 16de droomde singer-songwriter Milo Meskens al: 'Ooit komt de Humo me interviewen en ga ik mijn verhaal kunnen doen'

'Toen mijn beste vriend zelfmoord had gepleegd, nam ik mezelf lange tijd kwalijk dat ik hem niet had kunnen helpen'

HUMO Wat stel je je concreet bij 1 miljoen luisteraars voor?

Milo Meskens «Ik heb dat nummer gemaakt met het idee: ‘Ik ga blij zijn als ze het straks drie keer ’s nachts op de radio draaien.’ Maar het werd op bijna alle Vlaamse radio’s gespeeld, en van daaruit is het naar Nederland, Duitsland en Oost-Europa vertrokken. Er was ook iemand uit Brazilië die, op basis van die song, een filmpje over mij had gemaakt: vijf minuten lang legde ze uit waarom ze mij zo goed vindt. Surreëel!

»Het is mooi, maar Milow, Bazart en veel andere artiesten hebben daar een veelvoud van. Ik heb nog nooit gedacht: ‘Ik heb één miljoen streams. Better watch out!’»

HUMO Morgen vertrek je op tournee door Nederland, Duitsland en Oost-Europa. Wat mag je, behalve instrumenten en verse kleren, niet vergeten mee te nemen? Heb je een geluksbrenger?

Meskens (Staat op en haalt iets in een andere kamer) «Een zakhorloge dat ik in Dublin kocht. Hier, aan de buitenkant, staat het symbool van de oude Kelten voor de Heilige Drievuldigheid, een begrip dat later werd verkracht door het christendom. Ik ben niet religieus, wel bijgelovig. Ik weet niet waarom, maar ik voel me veel comfortabeler als het getal drie in het spel is. Ik zal bijvoorbeeld altijd drie of zes gitaren meenemen. Als een tournee veertien dagen duurt, pak ik geen veertien onderbroeken mee, maar vijftien. Omdat dat deelbaar is door drie.»

HUMO Wat nog? Nooit vijf of zeven, maar altijd zes pintjes?

Meskens «Nee, want ik drink niet. Andere mensen willen niet onder een ladder lopen, ik zal tijdens een belangrijk concert nooit zeven songs spelen. Het getal één vind ik oké. Twee is verschrikkelijk. Als ik afscheid neem, volstaat één knuffel. Als ik er twee gegeven heb, moet er daarna nog een derde komen voor ik effectief de deur uitstap. Anders blijft dat in mijn hoofd hangen. Ga ik denken: ‘Straks gebeurt er iets verschrikkelijks.’