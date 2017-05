Koppensneller Herman Brusselmans: 'Architecten dreigen met juridische actie tegen Schauvliege'

De ondertitel luidt: ‘Schade door gebrekkig digitaal platform voor bouwvergunningen loopt op’. Dan denk ik: het gehele bijbehorende artikel lezen, daar heb ik volstrekt geen zin in. En zo staan de kranten en de internetsites vol nieuws dat ik niet meer verstouwd krijg. Nieuws dat oninteressant, saai, nutteloos, overbodig, irritant of compleet onzinnig is.

Wie ligt er wakker van Joke Schauvliege en wat ze allemaal uitvreet, op haar bord krijgt, of het hoofd moet bieden? Veronderstel dat voogdijminister Schauvliege voor m’n neus zou staan, dan zouden ongeveer de enige vragen die ik haar stel de volgende zijn: ‘Kun je beulingen bakken?’, ‘Als je masturbeert, aan wie denk je dan?’, ‘Heb je ooit achter een struik gescheten?’, ‘Zou je bang zijn als ik met jou achter op de motor 180 kilometer per uur zou vlammen?’, ‘Zullen we samen binnen het uur een pakje Marlboro Light oproken?’ Voor de rest kan Joke Schauvliege in een dolfinarium prei gaan planten.

En dan die architecten. Dat zijn klojo’s die miljoenen verdienen en toch altijd wat te klagen hebben. Dat is de kwestie: iederéén heeft altijd wat te klagen. Niet alleen architecten, ook sambadansers, koekenbakkers, assistent-loodgieters, hardrockbassisten, hoeren, vrachtwagenchauffeurs, columnisten, de meisjes van de nieuwe K3, cyberaanvalspecialisten, analfabeten, schoonmoeders, mandekkers, de medewerkers van Sergio Herman, pipo’s die oordelen dat Jeroen Olyslaegers met ‘Wil’ een zwaar overschatte roman heeft geschreven, dwergen, voorzitters van tennisclubs, jagers op klein wild, en vetzakken wier overgewicht simpelweg te wijten is aan veel te veel vreten. En over al deze nitwits verschijnt er wel ’ns een artikel in de krant, op internet, en uiteraard overspoelen ze de sociale media met hun futiele klachtjes. En als ze niet klagen, dan scheppen ze wel op, met pretentieus gelul als ‘Ik heb vandaag het allerbeste ontbijt ter wereld gegeten!’, ‘Mijn hond kan vier pootjes tegelijk geven!’, ‘Ik heb de mooiste baby van Lovendegem!’, ‘M’n broer heeft ooit eens de beroemde minister Joke Schauvliege achterwaarts in de poes genaaid!’, en ‘Ik mag als architect de herstellingswerken aan het kapelletje van De Moeder Maagd Der Zeven Smarten leiden!’