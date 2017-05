'Windows is beter voor je seksleven'

Dr. Koen De Zeulder «Dat is een naïeve gedachte. Je herinnert je misschien nog het carpoolen: met zijn allen in één auto naar het werk om het fileprobleem op te lossen. Dat is nooit wat geworden. Het waarom van die mislukking hebben de verkeersdeskundigen nooit begrepen. Het is nochtans eenvoudig. Als je met vier passagiers rondtuft, hoor je voortdurend die opmerkingen tussen de tanden: ‘Groen! – ‘Ge staat nog in derde!’ – ‘Ge moet voorrang geven!’ – ‘Er is plaats genoeg op het rechtervak!’ Een mens wordt daar gek van. En gek worden is voer voor psychologen, niet voor mobiliteitsspecialisten.»

HUMO Dat gezeur zal verdwijnen als de zelfrijdende wagen is ingeburgerd.