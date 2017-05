Eeuwig spits Jan Mulder: Ajax - Manchester United

Het verbluffende ervan is niet de onmogelijke combinatie van namen (Ajax en Manchester United vormen samen juist een heel mooie affiche), maar de gelegenheid: de finale van de Europa League in Stockholm. Ajax - Manchester United anno 2017 speel je in Dubai ter voorbereiding van de competitie. United laat de sterren rusten en de Amsterdamse talenten doen hun uiterste best in de smaak te vallen bij de coach en de scout van de grote club uit de Premier League. Of je doet Ajax - Manchester United tijdens een nostalgisch toernooi met oud-winnaars van de Europa Cup: Ajax, AC Milan, Benfica en Manchester United. Op een andere manier zijn ze samen in één wedstrijd niet meer serieus te nemen.

Tussen de beide budgetten gaapt een gat van honderden miljoenen. Waar ze in Amsterdam naar de schilderswinkel gaan en er een pot witte verf kopen om de drie beroemde Adidas-strepen trots op hun voetbalschoenen te verven, sluit Manchester United een contract met het merk af dat de club 100 miljoen euro per jaar oplevert. De spits van Ajax kost 1 miljoen, een middenvelder van United 100 miljoen. ‘Ajax kan nooit meer een Europese titel behalen.’ Ik hoor het mezelf zeggen. En opeens staan ze in de finale van de Europa League. Hoe kan dat? Is me iets ontschoten?

De finale vindt plaats in de Friends Arena, het nieuwe stadion waar Zlatan Ibrahimovic bij de officiële opening tegen Engeland die onvergetelijke goal met een bicycle kick uit de lucht maakte. Zlatan is geveld door een gescheurde kruisband en doet niet mee. Tegenover dat gemis op het veld staat zijn entree als geblesseerde vorst in het stadion. Ik verheug me erop. Pech voor Zlatan: hij heeft het rijk niet alleen, Manchester United speelt namelijk tegen het grote Ajax.