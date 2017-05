Nummer 5 in de lijst van de 50 invloedrijkste Belgen in de wereld: Pattie Maes, computerwetenschapper

'Ik wil de smartphone van de toekomst uitvinden: een slimme coach die je helpt uit te groeien tot de persoon die je zou willen zijn'

Haar hele carrière staat in het teken van het verbeteren van de relatie tussen ons en onze computers. Ze wil onze smartphone nog slimmer maken, zodat hij uitgroeit tot onze steun en toeverlaat. ‘Hij zal onze dromen helpen waarmaken.’

Achtentwintig jaar geleden verhuisde Pattie Maes (55) naar Amerika om aan het befaamde Massachusetts Institute of Technology (MIT) onderzoek te gaan voeren naar artificiële intelligentie. Vandaag is ze er professor Ambient Intelligence en geldt ze als een wereldautoriteit in haar vakgebied. In 2009 demonstreerde ze tijdens een inmiddels 10 miljoen keer bekeken TED Talk het systeem SixthSense, haar prototype van de huidige augmented reality-brillen.

Op dit moment werkt Maes met de jonge whizzkids van haar Fluid Interfaces Group in het MIT Media Lab aan een nieuwe, verbeterde relatie tussen mens en smartphone, laptop of tablet. Ze wil onze digitale toestellen nóg slimmer maken, zodat we ermee kunnen communiceren alsof ze onze beste vrienden zijn.

Pattie Maes «Wij werken aan toestellen die rekening houden met de context van de gebruikers, die hun interesses kennen, weten wat hun doelen zijn en wat ze in hun leven willen veranderen. In plaats van een smartphone zal je toestel een smart coach worden, die je begeleidt om uit te groeien tot de persoon die je graag zou willen zijn. Elke smart coach zal op het lijf gesneden zijn van elk individu. Want misschien heb ik een coach nodig die mij helpt te focussen, terwijl jij snakt naar een coach die je van je slechte gewoonten afhelpt. Iedere mens heeft wel iets waar hij of zij aan wil werken, of gedrag dat hij of zij wil afleren of veranderen. Vandaag kopen we een zelfhulpboek, maken we een afspraak bij de therapeut en gaan we te rade bij een vriend of vriendin. Onze toestellen zullen in de toekomst al die rollen overnemen.»

HUMO Ik vind uw onderzoek eerlijk gezegd een beetje griezelig.

Maes «Echt? Ik vind de huidige toestand eigenlijk ook best eng, hoor. Mijn drie zonen zitten continu naar het scherm van hun smartphone te turen. Ze schenken geen aandacht meer aan hun omgeving en spreken amper nog met ons. Onze digitale toestellen zijn ontzettend belangrijk geworden in ons leven, maar de manier waarop we ze gebruiken, laat te wensen over. Ik wil dat radicaal veranderen.»