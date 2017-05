Islamterreur en georganiseerde misdaad gaan hand in hand

'De broers El Bakraoui waren Brusselse criminelen gespecialiseerd in overvallen, zwendel en wapenhandel'

In Noordwest-Afrika werken jihadistische criminelen en Marokkaanse drugstrafikanten al vele jaren intensief samen. Ze opereren vooral in de enorme, wetteloze gebieden in Mali, Niger, Mauretanië en grote delen van Algerije en Libië, die worden gecontroleerd door islamistische misdaadorganisaties als Al Qaeda en de Beweging voor Eenheid en Jihad in West-Afrika. De jihadgangsters controleren de smokkelroutes door de Sahara en jagen er grote hoeveelheden contrabande door: wapens, sigaretten en cocaïne, die vanuit Zuid-Amerika in de havens van West-Afrika arriveert en door het Afrikaanse binnenland naar de kusten van de Middellandse Zee wordt gereden, vanwaar Marokkaanse smokkelaars de drugs naar Europa brengen. En ook in Europa wordt dat samenwerkingsverband tussen de georganiseerde misdaad met islamachtergrond, tussen Marokkaanse drugstrafikanten en islamterroristen en -jihadisten nu steeds duidelijker.

In de Catalaanse hoofdstad Barcelona en omgeving arresteerde de Mossos d’Esquadra, de politie van de Spaanse autonome gemeenschap Catalonië, eind april negen criminelen: acht Marokkanen en een Marokkaan met de Spaanse nationaliteit. Tijdens deze politieactie – die de naam Operatie Apolo meekreeg en die plaatsvond in samenwerking met de Belgische justitie – werden wapens, cash geld en drugs aangetroffen, voornamelijk hasj en marihuana. En verder veel bezwarende informatie op draagbare telefoons en laptops. Volgens majoor Josep Lluís Trapero, het hoofd van de Mossos d’Esquadra, ging het om zware criminelen: leden van de Marokkaanse georganiseerde drugsmisdaad, die mee de handel in hasj en coke in Europa domineert. De opgepakte gangsters, die afkomstig zijn uit het Marokkaanse Tanger en geregeld naar Europese steden als Brussel reisden, bleken van alle markten thuis: drugshandel, wapentrafiek, het witwassen van misdaadgeld… In Barcelona verborgen ze zich achter een zogenoemde club cannábica, de Catalaanse versie van de Nederlandse coffeeshop, die de afgelopen jaren overal in Barcelona uit de grond zijn geschoten. Tot voor kort werden die legale cannabisclubs door de Catalaanse overheid gedoogd, tot men in de gaten kreeg dat de georganiseerde misdaad zich er had ingewerkt. De opgepakte Marokkanen werden zo’n beetje overal in Europa gezocht. Vijf van de arrestanten werden door de Spaanse onderzoeksrechter Eloy Velasco Nuñez achter de tralies gezet, de vier anderen werden onder voorwaarden vrijgelaten.