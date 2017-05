Brigitte Trogneux, echtgenote van Emmanuel Macron: 'Ik heb onze relatie nooit beleefd als een overtreding'

Maar wie is de nieuwe première dame van Frankrijk eigenlijk? ‘Haar dochter kwam op een dag opgewonden thuis: ‘Mama, er zit een gek in mijn klas. Hij weet alles over alles.’’ De naam van die gek: Emmanuel Macron.

Met Emmanuel (39) en Brigitte Macron (64) zal voor het eerst sinds lang een echt koppel het Elysée bewonen. Voorganger François Hollande reed stiekem achter op de scooter naar zijn maîtresse Julie Gayet, Nicolas Sarkozy was enkele weken voor hij president werd verlaten door zijn vrouw Cécilia, Jacques en Bernadette Chirac en ook François en Danielle Mitterrand leefden niet meer echt samen. Maar nu is er dus Brigitte Macron. Wordt zij de eerste echte première dame?

De populariteit van de gepensioneerde lerares was essentieel om het technocratische en elitaire imago van haar echtgenoot bij te kleuren, meent de Franse journaliste Candice Nedelec. ‘Maar Brigitte is veel meer dan dat. Het viel me op bij elke toespraak die ik achter de schermen bijwoonde. Zodra hij van het podium stapte, riep Macron: ‘Où est Brigitte?’ Hij wil meteen haar feedback horen. Het toont aan hoe dicht ze bij elkaar staan.’ Candice Nedelec schreef samen met collega Caroline Derrien een boek over Brigitte en Emmanuel Macron, ‘Les Macron’.

HUMO Over haar privéleven is Brigitte Macron doorgaans heel discreet, maar u hebt haar voor uw boek urenlang kunnen spreken. Wat heeft ze u verteld over haar eerste ontmoetingen met de jonge Emmanuel?

Candice Nedelec «Brigitte gaf Frans en Latijn in het jezuïetenlyceum La Providence in Amiens. Ze was een zeer geliefde lerares, die de literatuurmicrobe aan al haar leerlingen probeerde over te dragen. Ze is iemand met een zeer rijke culturele bagage. Elke vrijdag na schooltijd organiseerde ze toneellessen. Op z’n 15de schreef Macron zich ervoor in. Brigitte was toen 39. In tegenstelling tot wat velen denken, heeft Macron dus nooit echt bij haar in de klas gezeten. Ze heeft hem nooit punten moeten geven of zo. Brigitte had andere leerkrachten al over Emmanuel horen spreken, en ook haar dochter Laurence, die in hetzelfde jaar zat als hij. Laurence was op een dag opgewonden thuisgekomen: ‘Mama, er zit een gek in mijn klas. Hij weet alles over alles.’

»Een jaar later stelde Macron haar voor om het toneelstuk ‘l’Art de la comédie’ van de Italiaanse dramaturg Eduardo De Filippo op te voeren. Daarvoor moesten een heleboel nieuwe rollen geschreven worden, om alle leerlingen aan bod te laten komen. Elke vrijdag zetten Emmanuel en Brigitte zich met hun tweetjes aan het schrijven. Brigitte vertelde me dat er in die periode iets begon te bloeien. ‘Ik voelde dat ik begon te glijden, en hij ook,’ zei ze. Ze was niet alleen omvergeblazen door zijn intelligentie, want ze zag wel meer slimme leerlingen. Ze vond hem vooral anders dan alle anderen. Ze verzekerde me dat hun liefde toen nog platonisch was. ‘Ik heb het nooit beleefd als een overtreding,’ zegt ze in het boek. ‘Ik heb hem nooit als mijn leerling beschouwd.’ Emmanuel was heel matuur voor zijn leeftijd. Hij discussieerde niet alleen met haar, maar ook met de andere leerkrachten, van gelijke tot gelijke. Hij plaatste zich niet in een ondergeschikte rol met de volwassenen met wie hij omging. Zij waren zich nooit echt bewust van hun leeftijdsverschil. Emmanuel verkeerde graag in het gezelschap van oudere en meer ervaren mensen. Zo bracht hij zijn eigen leven in een stroomversnelling.»

HUMO Toch lag hun relatie heel moeilijk.