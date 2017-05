‘De hipster bestaat vooral als een stereotype in ons hoofd. We zeggen ‘hipster’ als we naar een bepaalde esthetiek en uiterlijke kenmerken willen verwijzen,’ zegt Janna Michael, ’s werelds eerste hipsteroloog.

HUMO Hoe herkennen we een hipster?

janna Michael «Dat is een moeilijke vraag. Niet iedereen die met een fixiefiets rijdt, van goede koffie houdt, zelf bier brouwt en een gekke snor heeft, is een hipster. De kenmerken van een ware hipster veranderen constant. Hij is altijd op zoek naar iets nieuws. Dat is ook logisch: hipsters zijn het product van een individualistische cultuur, dus het is heel normaal dat ze iets zoeken dat specifiek bij hen past. Zelfs wanneer ze naar een superpopulair, volks tv-programma kijken, doen ze dat naar eigen zeggen om een ándere reden dan al die andere mensen. Hipsters bekijken het op een ironische manier.»

HUMO Is de échte ironie niet dat hipsters zichzelf willen zijn en vervolgens toch sterk op elkaar lijken met hun baardjes, brillen en houthakkershemden.

Michael «Precies. Als je naar de zolder van je grootouders trekt om oude kleren te vinden, dan is dat heel uniek en individueel. Maar als we dat in groten getale gaan doen, kom je bij een vergelijkbare stijl uit. Toch is er wel degelijk diversiteit onder de hipsters. Ze lijken op elkaar wanneer je ze vergelijkt met niet-hipsters, maar onderling zien ze er anders uit, omdat ze niet graag precies hetzelfde zijn als hun vrienden. Ze willen vooral heel erg laten zien dat ze géén hipster zijn.»