'Op liefdesverklaringen ga ik niet in, momenteel ben ik puur met muziek bezig'

Humo Wanneer wist je dat je dj wilde worden?

Oscar «Ongeveer op mijn 8ste ben ik beginnen te denken: ‘Ik wil later een grote dj worden.’ Het was op vakantie in Kroatië. De jongen met wie ik optrok, had een mp3-speler en liet mij muziek horen die ik niet kende, EDM of elektronische dansmuziek. Het gaf me zo’n kracht: ik vond dat ongelofelijk, supercool. Ik ben meteen meer nummers beginnen op te zoeken op het internet, en hoe meer ik er hoorde, hoe meer ik dacht: ‘Ik wil dit ook kunnen maken.’ Zo ben ik aan de slag gegaan, stap voor stap. Eerst gewoon loops maken, en vervolgens experimenteren met GarageBand, de software voor beginnende muziekmakers.»