Goedkoop, maar ook levensgevaarlijk: de internethandel in namaakgeneesmiddelen

'De pillenmaffia maakt alles na: medicijnen, condooms, medische apparatuur. Er is zelfs al een onlinehandel in namaakboren voor tandartsen ontdekt'

In 2016 onderschepte het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten (FAGG) 4.850 pakketten, een toename van 350 procent ten opzichte van 2011. De personeelsbezetting van de dienst steeg in die periode evenredig: van drie naar elf fulltime medewerkers. Viviane Henry, hoofd van de Speciale Onderzoekseenheid, en woordvoerder Ann Eeckhout voeren al jaren strijd tegen de pillenmaffia. Bij aanvang van ons gesprek spreiden ze meteen een reeks foto’s van onderschepte smokkelwaar op tafel uit. Op één ervan zien we een vuistdik boek met harde kaft, waarvan het binnenwerk is uitgesneden om er pillen in te verstoppen. Het lijkt wel een list uit een oude spionagefilm.

Ann Eeckhout «Het is een voorbeeld van het amateurisme waarmee die criminele netwerken enkele jaren geleden nog te werk gingen. Ergens in een achterkamer in India verstopte men de namaakmedicijnen in een boek, of men rolde losse pillen in een papiertje met een elastiekje errond. Daarop stond dan het adres van de ontvanger met de hand geschreven.»

Een volgende reeks foto’s toont de smokkelwaar anno 2017: paletten met commerciële hoeveelheden professioneel ogende verpakkingen vol pillen, zalfjes en hormonenmengsels.

Eeckhout «De namaak die we vandaag onderscheppen, lijkt als twee druppels water op de reguliere medicijnen. Verpakkingen, bijsluiters en ook de geneesmiddelen zelf: het is allemaal perfect gekopieerd. Zelfs voor ons is met het blote oog niet te achterhalen of het om vervalsingen gaat.»

Viviane Henry «Het zijn de meest uiteenlopende producten: antibiotica, ontstekingsremmers, pijnstillers, diuretica, erectie- of concentratieverhogende middelen, bijvoorbeeld op basis van rilatine. Vermageringsproducten worden online soms voorgesteld als een natuurlijk product op basis van kruiden, maar ze bevatten vaak de stof sibutramine, die sinds 2010 niet meer in Europa verkocht mag worden vanwege de hoge risico’s op cardiovasculaire problemen.»