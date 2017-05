Een mens van goede wil: Sofie Daniëls communiceert in tijden van rampspoed

'Elke dag ben ik me ervan bewust dat er iets vreselijks kan gebeuren'

Sofie Daniëls «Als een gemeente getroffen wordt door een ramp, kan de burgemeester beslissen om het plaatselijke noodplan, de zogeheten ‘gemeentelijke fase’, af te kondigen. Alle verschillende diensten zitten dan samen om de hulpverlening te coördineren. In totaal zijn er vijf ‘disciplines’: D1 is bijvoorbeeld de brandweer, D2 de politie. D5 staat voor communicatie. Want elk gemeentebestuur heeft bij een grote crisis de plicht om de bevolking te informeren. Daarom moet ze in tijden van nood een communicatieteam samenstellen dat persconferenties verzorgt en een noodnummer installeert waarop mensen met hun vragen terechtkunnen. Als de ramp zo groot is dat de gemeente het niet alleen aankan, wordt de hulp van het nationale Team D5 ingeroepen. Onze laatste grote actie was bij de salpeterzuurwolk in Gistel.»

HUMO Alle leden van Team D5 zijn vrijwilligers?