Ex-ambassadeur Howard Gutman: 'Trump logeert in de VS-ambassade omdat er geen Trump-hotels zijn in België'

Woensdag en donderdag brengt de Amerikaanse president Donald Trump een bezoek aan ons land. Uitgerekend de man die Brussel vorig jaar een hellegat en de NAVO een achterhaalde organisatie noemde, komt het nieuwe NAVO-hoofdkwartier inhuldigen. Dat getuigt van een zekere ironie die ook Howard Gutman , voormalig Amerikaans ambassadeur in België, niet is ontgaan.

Howard Gutman «Wat je eerst en vooral moet weten: je mag niet te veel waarde hechten aan alles wat Trump zegt of tweet. Zijn berichten hebben een levensduur van enkele uren en zijn een dag later volstrekt betekenisloos. Wanneer hij in Brussel landt, zal iemand uit zijn entourage hem eraan herinneren dat hij ooit het woord ‘hellhole’ heeft gebruikt. In zijn speeches zal hij vervolgens, met een wafel in de ene hand en een pilsje in de andere, benadrukken hoe fantastisch België is.»

HUMO In Washington ligt hij steeds meer onder vuur wegens de contacten tussen zijn entourage en het Kremlin. Zal het ‘Rusland-ding’, zoals hij het zelf noemt, een rol spelen op de NAVO-top in Brussel?

Gutman «Dat denk ik niet. Er is ook geen specifieke band tussen het Kremlin en Washington. Er is wel een voortdurend evoluerende relatie tussen Trump en Poetin, maar dat heeft niets met het Amerikaanse militaire beleid te maken. Dat wordt godzijdank bepaald door nationaal veiligheidsadviseur Herbert McMaster, minister van Buitenlandse Zaken Rex Tillerson en minister van Defensie James Mattis, intelligente figuren die net zo goed in de Clinton-administratie hadden kunnen werken. Jullie geven Trump en zijn tweets véél te veel aandacht.»

HUMO Waarom slaapt hij eigenlijk in de gebouwen van de Amerikaanse permanente vertegenwoordiging bij de NAVO en niet in een hotel, zoals Obama in 2014?

Gutman «Die gebouwen staan leeg omdat er nog altijd geen Amerikaanse vertegenwoordiger is benoemd. Bovendien wil Trump niet in een hotel van de concurrentie slapen. Er zijn geen Trump-hotels in België en hij zal zeker niet Marriott of Hilton promoten.»

HUMO Vóór de NAVO-top heeft hij een ontmoeting met koning Filip en premier Michel. Waarover moeten ze het volgens u hebben?

Gutman «Ik hoop dat Charles Michel een voorbeeld neemt aan de Japanse premier Shinzo Abe. Die negeerde wijselijk al de voor de hand liggende thema’s waar iedereen het altijd over heeft, en concentreerde zich op de enorme economische mogelijkheden die Amerika te bieden heeft. De Belgische bagger- en bouwbedrijven moeten zich aanbieden om onze havens, tunnels, wegen en andere infrastructuur te helpen vernieuwen. Zo creëert Michel niet alleen duizenden banen in België en Amerika en pompt hij miljoenen dollars terug naar jullie economie, hij tovert ook nog eens een glimlach op het gezicht van Trump.»