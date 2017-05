'Jeff zette de radio neer op de oever en stapte het water in. Hij zong luidkeels 'Whole Lotta Love' van Led Zeppelin. Hij kon niet zwemmen'

Jeff Buckley wist dat hij jong zou sterven. De enige vraag was: hoe en wanneer. Uit zijn autopsie bleek dat hij geen drugs in zijn lijf had en niet meer dan één biertje had gedronken toen hij op 29 mei 1997 verdronk in een zijarm van de machtige Mississippi in Memphis. Zijn dood werd als een ongeluk beschouwd – geen zelfmoord dus. In feite was die dag net één van de gelukkigste van zijn leven.

Voor hij in Memphis ging wonen, had Buckley twee jaar lang getourd om zijn debuutplaat ‘Grace’ te promoten. Aan het begin van die tournee stond hij nog vooral bekend als zoon van zijn beroemde vader, de folkzanger Tim Buckley, die in 1975 op 28-jarige leeftijd was overleden aan een overdosis heroïne. Buckley junior had zijn vader maar één keer ontmoet: toen hij 8 was, brachten ze samen een week door.