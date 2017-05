Profiteer van de zomerse buitenlucht zolang het nog kan, want vanaf half juli blijf je maar beter binnen. Er is namelijk een wespenplaag op komst die zo hevig zal zijn dat je zult hopen dat je in Mosul was en niet in Keerbergen of Kortemark. Dat schrijven De Standaard én Het Laatste Nieuws. Maar klopt het wel?