'Hoe beschaafder we worden, hoe meer we ons schamen'

Schaamte en schuld zijn mijn thema’s, de rest vloeit daaruit voort.

Op een warme avond in Gent kreeg ik een appje van een vriend uit Rochester die me schreef: ‘Het vermijden van schaamte is blijkbaar belangrijker dan het winnen van de Giro.’